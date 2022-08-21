Усик назвав єдиного боксера, з яким готовий зустрітися на рингу

Чемпіону світу потрібен ще один пояс.

Усик назвав єдиного боксера, з яким готовий зустрітися на рингу
Вусік захистив титули в бою з Джошуа
© twitter.com/MatchroomBoxing

Український чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) назвав єдиного боксера, з яким готовий провести бій після перемоги у реванші над Ентоні Джошуа.

Українець націлений на бій із британцем Тайсоном Ф'юрі, який володіє титулом чемпіона світу за версією WBC.

"Ф'юрі не пішов на пенсію, він хоче боксувати. Я боксуватиму або з Тайсоном Ф'юрі, або не боксуватиму взагалі", - сказав Усик відразу після поєдинку з Джошуа.

Українець здобув перемогу у реванші над Джошуа у Саудівській Аравії роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Він захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Варто зазначити, що перемога над Ф'юрі принесе Усику звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.


Данило Слесь, ZN.ua





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