Усик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світу

Українець знову здолав британця.

Усик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світу
Боксери провели найважчий бій
© twitter.com/MatchroomBoxing

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик у Саудівській Аравії провів реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Перемогу у другому поєдинку роздільним рішенням здобув українець.

Таким чином, Усік захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO, які відібрав у британця у вересні минулого року, перемігши його у першому поєдинку в Лондоні. Тоді у столиці Англії Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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