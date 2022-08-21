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2022-08-21
Усик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світу
Українець знову здолав британця.
Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик у Саудівській Аравії провів реванш проти британця Ентоні Джошуа.
Перемогу у другому поєдинку роздільним рішенням здобув українець.
Таким чином, Усік захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO, які відібрав у британця у вересні минулого року, перемігши його у першому поєдинку в Лондоні. Тоді у столиці Англії Усик переміг одноголосним рішенням суддів.
Зазначимо, що також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.
Олексій Леонічев, ZN.ua