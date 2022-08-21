Усик переміг Джошуа в реванші та захистив титули чемпіона світу

Український боксер суперважкої ваги Олександр Усик у Саудівській Аравії провів реванш проти британця Ентоні Джошуа.

Перемогу у другому поєдинку роздільним рішенням здобув українець.

Таким чином, Усік захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO, які відібрав у британця у вересні минулого року, перемігши його у першому поєдинку в Лондоні. Тоді у столиці Англії Усик переміг одноголосним рішенням суддів.

Зазначимо, що також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.