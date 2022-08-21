Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу

Однак колишній чемпіон світу швидко заспокоївся і вибачився перед Усиком за свою поведінку:
"Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мої емоції. Я не був боксером-аматором з п'яти років, якого з дитинства вважали талантом. Мене збиралися посадити у в'язницю, я вийшов під заставу і почав тренуватися. Я хотів мати можливість займатися боксом.
Я вибачаюся перед Усиком, що вкрав його пояси, але це лише показує пристрасть, з якою ми ставимося до боксу. Цей хлопець переміг мене сьогодні. Я міг виступити краще, але це свідчить про той обсяг роботи, який я зробив перед боєм, тому, будь ласка, влаштуйте овації нашому чемпіону світу в надважкій вазі. Усик є феноменальним талантом, тому потрійне "ура" на його честь".
Українець здобув перемогу у реванші над Джошуа у Саудівській Аравії роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Він захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.