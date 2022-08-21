Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу

Пізніше британець заспокоївся та віддав належне супернику, інформує ZN.ua.

Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу
Джошуа відразу вибачився за свої дії
© twitter.com/MatchroomBoxing

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) був настільки розчарований поразкою у реванші від Олександра Усика (20-0, 13 КО), що викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу.

Джошуа в гніві взяв два чемпіонські пояси та демонстративно викинув їх за канати.

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT ?? pic.twitter.com/vFTYbgCoPb

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Однак колишній чемпіон світу швидко заспокоївся і вибачився перед Усиком за свою поведінку:

"Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мої емоції. Я не був боксером-аматором з п'яти років, якого з дитинства вважали талантом. Мене збиралися посадити у в'язницю, я вийшов під заставу і почав тренуватися. Я хотів мати можливість займатися боксом.

Я вибачаюся перед Усиком, що вкрав його пояси, але це лише показує пристрасть, з якою ми ставимося до боксу. Цей хлопець переміг мене сьогодні. Я міг виступити краще, але це свідчить про той обсяг роботи, який я зробив перед боєм, тому, будь ласка, влаштуйте овації нашому чемпіону світу в надважкій вазі. Усик є феноменальним талантом, тому потрійне "ура" на його честь".

Українець здобув перемогу у реванші над Джошуа у Саудівській Аравії роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Він захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.


Данило Слесь, ZN.ua





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