Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси Усика за межі рингу

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) був настільки розчарований поразкою у реванші від Олександра Усика (20-0, 13 КО), що викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу.

Джошуа в гніві взяв два чемпіонські пояси та демонстративно викинув їх за канати.

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT ?? pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Однак колишній чемпіон світу швидко заспокоївся і вибачився перед Усиком за свою поведінку:

"Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мої емоції. Я не був боксером-аматором з п'яти років, якого з дитинства вважали талантом. Мене збиралися посадити у в'язницю, я вийшов під заставу і почав тренуватися. Я хотів мати можливість займатися боксом.

Я вибачаюся перед Усиком, що вкрав його пояси, але це лише показує пристрасть, з якою ми ставимося до боксу. Цей хлопець переміг мене сьогодні. Я міг виступити краще, але це свідчить про той обсяг роботи, який я зробив перед боєм, тому, будь ласка, влаштуйте овації нашому чемпіону світу в надважкій вазі. Усик є феноменальним талантом, тому потрійне "ура" на його честь".

Українець здобув перемогу у реванші над Джошуа у Саудівській Аравії роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Він захистив титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Також Усик завоював вакантний пояс журналу The Ring.