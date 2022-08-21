«Важка, але така важлива і потрібна перемога»: Зеленський про бій Усика

Президент наголосив, що ця перемога є символом незламності українців, які не здаються попри складнощі, інформує ZN.ua.

«Важка, але така важлива і потрібна перемога»: Зеленський про бій Усика
Усик двічі переміг Джошуа
© twitter.com/MatchroomBoxing

Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера-суперважковика Олександра Усика з перемогою в реванші проти британця Ентоні Джошуа. Про це президент написав у своєму Facebook.

«Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!», – написав президент.

Нагадаємо, президент закликав українців дивитися бій та вболівати за українця, який зрештою переміг за підсумком 12 раундів і відстояв усі свої титули. Усик присвятив перемогу Україні та ЗСУ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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