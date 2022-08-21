Новостей.COM ⇒
2022-08-21
«Важка, але така важлива і потрібна перемога»: Зеленський про бій Усика
Президент наголосив, що ця перемога є символом незламності українців, які не здаються попри складнощі, інформує
Президент України Володимир Зеленський привітав українського боксера-суперважковика Олександра Усика з перемогою в реванші проти британця Ентоні Джошуа. Про це президент
«Важка, але така важлива і потрібна перемога Олександра Усика! Захист титулу чемпіона світу – символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть, будуть битися за це і неодмінно переможуть!», – написав президент.
Нагадаємо, президент закликав українців дивитися бій та вболівати за українця, який зрештою переміг за підсумком 12 раундів і відстояв усі свої титули. Усик присвятив перемогу Україні та ЗСУ.
Юлія Лавришин, ZN.ua