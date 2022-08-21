Усик присвятив перемогу над Джошуа у реванші Україні та ЗСУ

Чемпіон світу подякував співвітчизникам за підтримку.

Усик присвятив перемогу над Джошуа у реванші Україні та ЗСУ
Усик переміг роздільним рішенням суддів
© twitter.com/MatchroomBoxing

Український чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) прокоментував свою перемогу у реванші над британцем Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

"Я хочу подякувати всім, хто за мене молився. Я хочу подякувати богу за його допомогу, яку він мені сьогодні дав. Дякую Саудівській Аравії.

Я присвячую цей бій своїй країні Україні, ЗСУ, всім, хто захищає мою країну, всій Україні.

Цей бій – вже історія. Його дивитимуться багато поколінь, особливо той раунд, де мене намагалися сильно бити. Але я вистояв і переламав бій на свою користь", – сказав Усик одразу після бою.

Українець здобув перемогу роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112.

Зазначимо, що також у реванші український боксер завоював пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring. Усик став першим боксером в історії, який ставав володарем цього титулу у двох вагових категоріях.


Данило Слесь, ZN.ua





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