Українки стали чемпіонками Європи з веслування

Українські каноїсти Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули золоту нагороду на мультиспортивному чемпіонаті Європи, який проходить у німецькому Мюнхені

Українки перемогли у каное-двійці на дистанції 500 метрів, випередивши суперниць із Угорщини та Польщі.

Таким чином, Людмила та Анастасія захистили титул чемпіонок Європи, який вибороли у 2021 році.

Для Лузан це друга нагорода на цьому турнірі, після срібла в каное-одиначці на 500 метрів.

Зазначимо, що на літній Олімпіаді в Токіо-2020 Лузан та Четверикова здобули срібло у цій же дисципліні, а у вересні минулого року виграли чемпіонат світу.