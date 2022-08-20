Українки стали чемпіонками Європи з веслування

Українські спортсменки зуміли випередити своїх суперниць, інформує ZN.ua.

Українки стали чемпіонками Європи з веслування
Лузан є однією з найкращих спортсменок у цій дисципліні
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Українські каноїсти Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули золоту нагороду на мультиспортивному чемпіонаті Європи, який проходить у німецькому Мюнхені

Українки перемогли у каное-двійці на дистанції 500 метрів, випередивши суперниць із Угорщини та Польщі.

Таким чином, Людмила та Анастасія захистили титул чемпіонок Європи, який вибороли у 2021 році.

Для Лузан це друга нагорода на цьому турнірі, після срібла в каное-одиначці на 500 метрів.

Зазначимо, що на літній Олімпіаді в Токіо-2020 Лузан та Четверикова здобули срібло у цій же дисципліні, а у вересні минулого року виграли чемпіонат світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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