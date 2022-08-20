Футболіст "Реала" перейшов у "Манчестер Юнайтед"

Ключовий гравець мадридського клубу продовжить кар'єру в Англії, інформує ZN.ua.

Футболіст
Каземіро гратиме у Манчестері
© Андрій Товстbженко, ZN.UA

"Манчестер Юнайтед" повідомив про те, що з мадридським "Реалом" досягнуто згоди щодо трансферу бразильського півзахисника Каземіро.

Футболісту та англійському клубу залишилося улагодити деталі особистого контракту, а також пройти медобстеження та оформити візу.

ЗМІ повідомляли, що за 30-річного Каземіро "Реал" отримає 60 млн євро, ще 10 млн можуть бути виплачені як бонуси.

Каземіро перейшов у "Реал" із бразильського "Сан-Паулу" у 2013-му році. За "вершкових" Каземіро провів 336 матчів, у яких забив 31 м'яч та віддав 29 гольових передач.

Разом із "Реалом" він п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Іспанії та стільки ж разів — переможцем клубного чемпіонату світу.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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