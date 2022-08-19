Промоутер розповів подробиці перебування Ломаченка у ЗСУ

Нині спортсмен уже у США.

Промоутер розповів подробиці перебування Ломаченка у ЗСУ
Ломаченко повернеться на ринг у жовтні
© Sky Sports

Відомий промоутер Владислав Єлісєєв розповів подробиці знаходження українського боксера Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) у лавах ЗСУ.

"Я дійсно знаю, що він був у лавах ЗСУ. Зараз він уже прилетів до США, але він був у лавах Збройних Сил України, жив у казармах. Я не військова людина і не розбираюся, хто чим там займається", - повідомив Єлісєєв.

Нагадаємо, Василь Ломаченко після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив у тероборону Білгород-Дністровського на Одещині. Український боксер не залишав країну та відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу.

17 серпня стало відомо, що ексчемпіон світу у трьох дивізіонах залишив територію України та вже прилетів до США для підготовки до наступного бою.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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