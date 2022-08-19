Відбулася процедура зважування перед реваншем Усика та Джошуа

Сьогодні, 19 серпня, в Саудівській Аравії пройшла офіційна процедура зважування українського чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика (19-0, 13 КО) та британського суперважковаговика Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Напередодні бою Усик показав вагу 100 кг. Під Джошуа ваги за день до поєдинку показали 110 кг.

Зазначимо, що на зважуванні перед першим боєм Усик також показав на терезах 100 кг, Джошуа – 109 кг.

Нагадаємо, перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року в Лондоні та завершився перемогою Усіка одноголосним рішенням суддів. Тоді українець відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Усі вони будуть на коні реваншу, а також пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Реванш відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Superdome.