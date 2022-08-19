Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" – "Динамо"

У вівторок, 23 серпня, в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Португалії зустрінуться Бенфіка" і київське "Динамо".

На ZN.UA буде доступна онлайн-трансляція матчу "Бенфіка" – "Динамо".

Аналітики не вірять у прохід до групового етапу українського клубу. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" складає 8.30, на нічию – 4,80, а на "Бенфіку" – 1,07.

Нагадаємо, перша зустріч команд у Польщі завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0.

Переможець пари вирушить до групового етапу Ліги чемпіонів, а друга команда виступить на груповому етапі Ліги Європи.

"Динамо" до цього у кваліфікації ЛЧ пройшло турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1) та австрійський "Штурм" (1:0, 2:1), а "Бенфіка" розібралася з датським "Мідтьюлландом" (4: 1, 3:1).