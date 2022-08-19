Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" – "Динамо"

Аналітики не вірять у прохід киян.

Букмекери зробили прогноз на матч-відповідь кваліфікації Ліги чемпіонів
"Динамо" спробує відігратися з 0:2
© ФК Динамо

У вівторок, 23 серпня, в рамках матчу-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів у Португалії зустрінуться Бенфіка" і київське "Динамо".

На ZN.UA буде доступна онлайн-трансляція матчу "Бенфіка" – "Динамо".

Аналітики не вірять у прохід до групового етапу українського клубу. Коефіцієнт на перемогу "Динамо" складає 8.30, на нічию – 4,80, а на "Бенфіку" – 1,07.

Нагадаємо, перша зустріч команд у Польщі завершилася перемогою португальців із рахунком 2:0.

Переможець пари вирушить до групового етапу Ліги чемпіонів, а друга команда виступить на груповому етапі Ліги Європи.

"Динамо" до цього у кваліфікації ЛЧ пройшло турецький "Фенербахче" (0:0, 2:1) та австрійський "Штурм" (1:0, 2:1), а "Бенфіка" розібралася з датським "Мідтьюлландом" (4: 1, 3:1).


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінніУкраїнець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
Український плавець Романчук виграв чемпіонат ЄвропиУкраїнський плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в ІталіїУкраїнський плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії
Блок рекламы


Похожие новости
"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів
"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні баскетбольної СуперлігиШість клубів підтвердили участь у новому сезоні баскетбольної Суперліги
"Зоря" розгромно програла румунам і вилетіла з Ліги конференцій"Зоря" розгромно програла румунам і вилетіла з Ліги конференцій
Українець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонівУкраїнець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонів
"Динамо" повторно обіграло "Штурм" і вийшло до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів"Динамо" повторно обіграло "Штурм" і вийшло до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
"Зоря" обіграла румунів у кваліфікації Ліги конференцій"Зоря" обіграла румунів у кваліфікації Ліги конференцій
Визначились можливі суперники "Зорі" та "Дніпра-1" у кваліфікації єврокубківВизначились можливі суперники "Зорі" та "Дніпра-1" у кваліфікації єврокубків
"Динамо" дізналося можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів"Динамо" дізналося можливого суперника у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів
"Шахтар" не зумів обіграти середняка нідерландської ліги у благодійному матчі"Шахтар" не зумів обіграти середняка нідерландської ліги у благодійному матчі
Последние новости
Подгружаем последние новости