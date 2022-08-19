Український легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату Європи

Український легкоатлет Андрій Проценко виборов бронзову медаль у стрибках у висоту на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022, який проходить у Мюнхені.

Українець з першої спроби підкорив висоту 2.27 м. Аналогічний результат показав срібний призер Тобіас Потьє, але німець витратив менше спроб аби підкорити планку на висоті 2.23 м. Золото виграв італієць Джанмарко Тамбері з результатом 2.30 м.

Зазначимо, що це перша медаль для збірної України з легкої атлетики на поточному турнірі.

Проценко є одним із найкращих українських легкоатлетів. Андрій завойовував бронзу чемпіонату світу та срібло чемпіонату Європи. Також на рахунку українця перемоги на різних змаганнях та на етапах Діамантової ліги.

Проценко є уродженцем Херсона, а початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів в окупації.

Проценко спочатку був у Херсоні, а потім поїхав до населеного пункту на Херсонщині, де провів 40 днів. Спортсмену все ж таки вдалося виїхати з окупованих територій разом з дружиною та двома дітьми.