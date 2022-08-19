"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів

Організація не збирається проводити перегони до РФ.

Гран-прі у Росії проходили в Сочі
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Керівник"Формули-1" Стефано Доменікалі повідомив, що гонки чемпіонату більше не проводитимуть у Росії.

"Певні цінності не підлягають обговоренню. Ми беремо участь у перегонах у Саудівській Аравії та Катарі? Ми віримо у силу нашого спорту як двигуна змін.

Росіяни платять шалені гроші. Але є речі, які не обговорюються. Ми більше не матимемо з ними справу. Там більше не буде гонок", - цитує Доменікалі La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього Формула-1 скасувала проведення Гран-прі Росії, що проходив у Сочі. Також команда Формули-1 "Хаас" розірвала з російським гонщиком Микитою Мазепіним.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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