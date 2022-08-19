"В Росії більше не буде гонок": у Формулі-1 зробили важливу заяву для окупантів

Керівник"Формули-1" Стефано Доменікалі повідомив, що гонки чемпіонату більше не проводитимуть у Росії.

"Певні цінності не підлягають обговоренню. Ми беремо участь у перегонах у Саудівській Аравії та Катарі? Ми віримо у силу нашого спорту як двигуна змін.

Росіяни платять шалені гроші. Але є речі, які не обговорюються. Ми більше не матимемо з ними справу. Там більше не буде гонок", - цитує Доменікалі La Gazzetta dello Sport .

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Після цього Формула-1 скасувала проведення Гран-прі Росії, що проходив у Сочі. Також команда Формули-1 "Хаас" розірвала з російським гонщиком Микитою Мазепіним.