Відомий український стронгмен встановив новий світовий рекорд у США

Українцю підкорилося історичне досягнення.

Відомий український стронгмен встановив новий світовий рекорд у США
Українець переміг на престижному турнірі
© Фото из соцсетей

Український стронгмен Олексій Новіков взяв вагу 549 кілограмів у становій тязі Hummer Tire, що є новим світовим рекордом.

26-річний Олексій Новіков на змаганнях в американському Лавленді підняв 8 шин на виготовленій на замовлення штанзі, побивши попередній рекорд канадця Жана-Франсуа Карона (545 кілограмів).

Нагадаємо, що у квітні Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях у британському Лідсі, а 2020-го року українець став найсильнішою людиною у світі.

Також Новіков є переможцем різних турнірів та чотириразовим володарем титулу найсильнішої людини України.


Олексій Леонічев, ZN.ua





Интересные новости
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінніУкраїнець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
Український плавець Романчук виграв чемпіонат ЄвропиУкраїнський плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в ІталіїУкраїнський плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії
Блок рекламы


Похожие новости
Український легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату ЄвропиУкраїнський легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату Європи
Український футболіст потрапив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед" - ЗМІУкраїнський футболіст потрапив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед" - ЗМІ
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в ІталіїУкраїнський плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії
Український плавець Романчук виграв чемпіонат ЄвропиУкраїнський плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у ТуреччиніЕксфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у Туреччині
Помер відомий футболіст "Динамо"Помер відомий футболіст "Динамо"
Український футболіст із Донецька призупинив кар'єру заради служби у ЗСУУкраїнський футболіст із Донецька призупинив кар'єру заради служби у ЗСУ
Головний український талант "Шахтаря" розповів, чому вирішив залишитись у донецькому клубіГоловний український талант "Шахтаря" розповів, чому вирішив залишитись у донецькому клубі
9-річний український каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська9-річний український каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська
У бою з російськими окупантами загинув український боксерУ бою з російськими окупантами загинув український боксер
Последние новости
Подгружаем последние новости