Відомий український стронгмен встановив новий світовий рекорд у США

Український стронгмен Олексій Новіков взяв вагу 549 кілограмів у становій тязі Hummer Tire, що є новим світовим рекордом.

26-річний Олексій Новіков на змаганнях в американському Лавленді підняв 8 шин на виготовленій на замовлення штанзі, побивши попередній рекорд канадця Жана-Франсуа Карона (545 кілограмів).

Нагадаємо, що у квітні Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях у британському Лідсі, а 2020-го року українець став найсильнішою людиною у світі.

Також Новіков є переможцем різних турнірів та чотириразовим володарем титулу найсильнішої людини України.