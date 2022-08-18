Стали відомі гонорари Усика та Джошуа за другий бій

Боксери отримають приблизно однаково.

Стали відомі гонорари Усика та Джошуа за другий бій
Усик отримає набагато більше, ніж за перший бій
© Boxingscene

Стали відомі фінансові умови для Олександра Усика (19-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) за майбутній реванш.

Усик і Джошуа на двох отримають 80 мільйонів доларів за участь у бою. Ці гроші вони поділять порівну, тому кожному дістанеться щонайменше по 40 млн. При цьому сума не включає відсоток за продаж платних трансляцій (PPV).

Зазначимо, що у першому поєдинку Усику дісталося лише 20% від загального гонорару, що вилилося у суму близько 5-7 мільйонів доларів.

Перший бій боксерів відбувся 25 вересня минулого року у Лондоні та завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Тоді українець відібрав у Джошуа титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBA Super та WBO. Усі вони будуть на коні реваншу, а також пояс чемпіона світу за версією журналу The Ring.

Реванш відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Superdome.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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