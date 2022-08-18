Українка Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у воду

Українка Софія Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у воду з вишки на змаганнях у Римі.

20-річна спортсменка з результатом 329,90 бала завершила виступ на 10-метровій вишці. Цей результат дозволив їй зайняти друге місце слідом за 17-річною британкою Андреа Спендоліні (333,60).

Для Лискун це вже друге срібло на ЧЄ в Італії. Напередодні вона також стала другою у синхронних стрибках у воду змішаних пар у дуеті з Олексієм Середою.

Загалом збірна України здобула вже 12 медалей на чемпіонаті Європи - 9 золотих та 3 срібних. Цей результат дозволяє посідати друге місце у загальному медальному заліку змагань.