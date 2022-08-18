Українка Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у воду

Софія Лискун успішно виступає на ЧЄ у Римі.

Українка Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у воду
Лискун виграла вже дві медалі на ЧЄ в Італії
© НОК України

Українка Софія Лискун стала дворазовою віцечемпіонкою Європи зі стрибків у воду з вишки на змаганнях у Римі.

20-річна спортсменка з результатом 329,90 бала завершила виступ на 10-метровій вишці. Цей результат дозволив їй зайняти друге місце слідом за 17-річною британкою Андреа Спендоліні (333,60).

Для Лискун це вже друге срібло на ЧЄ в Італії. Напередодні вона також стала другою у синхронних стрибках у воду змішаних пар у дуеті з Олексієм Середою.

Загалом збірна України здобула вже 12 медалей на чемпіонаті Європи - 9 золотих та 3 срібних. Цей результат дозволяє посідати друге місце у загальному медальному заліку змагань.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
У США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відеоУ США вболівальницю з прапором України змусили залишити турнір з тенісу: фото та відео
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінніУкраїнець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
Український плавець Романчук виграв чемпіонат ЄвропиУкраїнський плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в ІталіїУкраїнський плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії
Блок рекламы


Похожие новости
Український легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату ЄвропиУкраїнський легкоатлет, який вирвався з окупації на Херсонщині, виграв медаль чемпіонату Європи
Український плавець Романчук став чемпіоном Європи в ІталіїУкраїнський плавець Романчук став чемпіоном Європи в Італії
Український плавець Романчук виграв чемпіонат ЄвропиУкраїнський плавець Романчук виграв чемпіонат Європи
"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи
Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плаванняУкраїна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання
Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінніУкраїнець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
Сестри-синхроністки принесли Україні сьоме золото чемпіонату Європи з водних видів спортуСестри-синхроністки принесли Україні сьоме золото чемпіонату Європи з водних видів спорту
Україна здобула перше золото мультиспортивного чемпіонату Європи у МюнхеніУкраїна здобула перше золото мультиспортивного чемпіонату Європи у Мюнхені
Українська синхроністка Фєдіна виграла четверте золото чемпіонату Європи-2022 у РиміУкраїнська синхроністка Фєдіна виграла четверте золото чемпіонату Європи-2022 у Римі
Українська велогонниця виграла срібло чемпіонату ЄвропиУкраїнська велогонниця виграла срібло чемпіонату Європи
Последние новости
Подгружаем последние новости