Український футболіст потрапив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед" - ЗМІ

"Манчестер Юнайтед" слідкує за Георгієм Бущаном.

Український футболіст потрапив у сферу інтересів
Бущан є лідером "Динамо"
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан потрапив у сферу інтересів англійського клубу "Манчестер Юнайтед", про що повідомив журналіст Ендрю Тодос.

За інформацією джерела, скаути топ-клубу АПЛ відвідали матч киян у польському місті Лодзь проти "Бенфіки" (0:2) у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де спостерігали за грою голкіпера.

Крім того, інтерес до українського футболіста також виявляє англійський "Вест Хем", за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.

28-річний Георгій Бущан виступає за першу команду "Динамо" з 2011 року. Також на його рахунку 15 матчів за збірну України. Воротар був визнаний найкращим гравцем "Динамо" за підсумками липня.


Данило Слесь, ZN.ua





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