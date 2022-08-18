Український футболіст потрапив у сферу інтересів "Манчестер Юнайтед" - ЗМІ

Воротар київського "Динамо" та збірної України Георгій Бущан потрапив у сферу інтересів англійського клубу "Манчестер Юнайтед", про що повідомив журналіст Ендрю Тодос.

За інформацією джерела, скаути топ-клубу АПЛ відвідали матч киян у польському місті Лодзь проти "Бенфіки" (0:2) у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де спостерігали за грою голкіпера.

Крім того, інтерес до українського футболіста також виявляє англійський "Вест Хем", за який раніше виступав Андрій Ярмоленко.

28-річний Георгій Бущан виступає за першу команду "Динамо" з 2011 року. Також на його рахунку 15 матчів за збірну України. Воротар був визнаний найкращим гравцем "Динамо" за підсумками липня.