Стало відомо, в якому місті Україна проведе заключний домашній матч у Лізі націй

Матч 6-го туру групового турніру футбольної Ліги націй у дивізіоні В Україна – Шотландія відбудеться у Кракові (Польща), повідомляє прес-служба УАФ .

Гра відбудеться 27 вересня на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, у першому матчі нового сезону турніру українці обіграли Ірландію на виїзді з рахунком 1:0, після чого розгромили Вірменію – 3:0. У своєму останньому матчі турніру українці зіграли у внічию з ірландцями (1:1). Збірна України посідає перше місце у групі 1 Ліги B, набравши 7 очок.

Домашні матчі проти ірландців та Вірменії Україна також проводила у Польщі, але у місті Лодзь.