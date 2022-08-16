Стали відомі годинні слоти проведення матчів 1-го туру УПЛ

Поєдинки не гратимуть пізно ввечері.

Стали відомі годинні слоти проведення матчів 1-го туру УПЛ
Матчі проводитимуться без глядачів
© ФК Шахтер

УПЛ оприлюднила розклад та часові слоти стартового туру чемпіонату України сезону 2022/23.

6 із 8 матчів пройдуть 23 та 24 серпня (вівторок та середа), 5 із 6 матчів пройдуть на відрізку часу з 13:00 до 17:00, ще один – з 17:00 до 19:00.

1-й тур УПЛ

23 серпня

13:00. "Шахтар" – "Металіст 1925"

15:00. "Зоря" – "Ворскла"

15:00. "Чорноморець" – "Верес"

17:00. "Колос" – "Кривбас"

24 серпня

13:00. "Мінай" – "Львів"

15:00. "Рух" - "Металіст"

Зазначимо, що матчі "Інгульець" – "Динамо" та "Дніпро-1" – "Олександрія" перенесли на 16 листопада через участь київського та дніпровського клубів у єврокубках.

Нагадаємо, минулий сезон чемпіонату України з футболу було завершено достроково через повномасштабне воєнне вторгнення Росії. Перше місце залишилося за "Шахтарем", який за підсумками 18 турів випереджав "Динамо" на два очки.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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