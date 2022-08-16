"Дніпро-1" – АЕК: де і коли дивитись матч кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 18 серпня, "Дніпро-1" проведе матч проти кіпрського клубу АЕК у рамках плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Поєдинок пройде у словацькому місті Кошице, де базуватиметься клуб УПЛ через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Стартовий свисток прозвучить о 21:00 та транслюватиметься на телеканалі "2+2".

Матч-відповідь пройде в Ларнаці 25 серпня. Переможець вийде до групового раунду Ліги Європи, а той, хто програв, вирушить на цю ж стадію, але до Ліги конференцій.

Для "Дніпра-1", який було засновано у 2017-му році, це буде дебют у єврокубках.

За підсумками сезону української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" посів третє місце.