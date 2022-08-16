Україна вперше в історії виграла медальний залік чемпіонату Європи з артистичного плавання

В італійському Римі на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту завершилися змагання з артистичного плавання, перемогу у загальному заліку яких здобула Україна.

Українська команда була представлена ??у восьми дисциплінах із дванадцяти, а українки здобули перемоги у всіх фіналах, у яких змагалися.

Це дозволило нашій команді вперше в історії здобути 8 золотих нагород та виграти медальний залік турніру. Зазначимо, що востаннє подібне вдавалося Росії у 2018 році.

Українські спортсменки зуміли випередити команди Італії, Іспанії та Австрії.

Синхронне плавання - водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне плавання з метою підвищення популярності цього виду спорту.