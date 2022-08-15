Чотири футболісти "Динамо" привернули інтерес англійських клубів – ЗМІ

Скаути стежили за гравцями на матчі киян у Лізі чемпіонів, інформує ZN.ua.

Чотири футболісти
Забарний є головною трансферною ціллю клубів АПЛ
© Сайт ФК "Динамо Київ"

Скаути клубів англійської Прем'єр-ліги були присутні на матчі київського "Динамо" проти австрійського "Штурму" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це повідомив журналіст Віктор Вацко.

За інформацією джерела, гру в австрійському Граці відвідали представники "Вест Хема", "Евертона" та "Брентфорда". Клуби стежили за грою чотирьох динамівців – Віктора Циганкова, Іллі Забарного, Миколи Шапаренка та Дениса Попова (на полі не з'явився – прим.).

Вацко зазначив, що головною трансферною метою англійців є центральний захисник Забарний. При цьому про конкретні пропозиції щодо гравців поки не повідомляється.

Нагадаємо, "Динамо" пройшло "Штурм" (1:0, 2:1) та у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з португальською "Бенфікою".


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінніУкраїнець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
У бою з російськими окупантами загинув український боксерУ бою з російськими окупантами загинув український боксер
Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у ТуреччиніЕксфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у Туреччині
Блок рекламы


Похожие новости
Шість клубів підтвердили участь у новому сезоні баскетбольної СуперлігиШість клубів підтвердили участь у новому сезоні баскетбольної Суперліги
Чотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезонуЧотириразовий чемпіон Формули-1 Феттель завершить кар'єру після закінчення сезону
Последние новости
Подгружаем последние новости