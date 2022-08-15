"Знаємо, де живе твоя дружина": невідомі вимагали від Усика не обговорювати питання анексії Криму

Дружина українського чемпіона розповіла, чому боксер не хотів відповідати на запитання щодо півострова, інформує ZN.ua.

Усик боявся за сім'ю на анексованому півострові
© Boxingscene

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина розповіла, чому він не хотів відповідати на питання про приналежність Криму після анексії півострова Росією.

"Вісім років моєму чоловікові виносять мозок: "Сашко, чий Крим?". Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я б сказала, що Крим – це Україна, він реально Україна".

Усі ці вісім років це питання про Крим. Він би може і сказав, але Сашка, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: "Сашко, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина, ми зайдемо і обов'язково що-небудь у неї знайдемо.

Ми зараз бачимо, як вони працюють, як Росія взагалі все веде, я розумію, що вони у мене щось знайшли б", - сказала Катерина Усик в інтерв'ю YouTube-каналу Київський Торт.


Данило Слесь, ZN.ua





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