"Знаємо, де живе твоя дружина": невідомі вимагали від Усика не обговорювати питання анексії Криму

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика Катерина розповіла, чому він не хотів відповідати на питання про приналежність Криму після анексії півострова Росією.

"Вісім років моєму чоловікові виносять мозок: "Сашко, чий Крим?". Якби у мене там не було родичів, якби я до 2017 року там не жила, я б сказала, що Крим – це Україна, він реально Україна".

Усі ці вісім років це питання про Крим. Він би може і сказав, але Сашка, коли він був у Києві, набрали якісь люди, вони кажуть: "Сашко, якщо ти скажеш, що Крим український, ми знаємо, де живе твоя дружина, ми зайдемо і обов'язково що-небудь у неї знайдемо.