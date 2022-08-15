Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні

Спортсмен з України здобув нагороду у Мюнхені.

Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
Болдирєв обійшов поляка у вирішальному забігу
© Tribuna.com

Українець Даниїл Болдирєв виборов золоту медаль у швидкісному скелелазінні на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 у Мюнхені (Німеччина).

Болдирєв у вирішальному забігу випередив представника Польщі Мартіна Дзеньські. Третє місце посів француз Гійом Моро.

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— Sport video ukr (@ukr_video) August 15, 2022

Варто зазначити, що Даниїл Болдирєв є дворазовим чемпіоном світу зі швидкісного скелелазіння (2014, 2021). Також на його рахунку перемога на ЧЄ (2020) та три срібла континентальної першості (2015, 2017, 2019).

На мультиспортивному Євро-2022 змагання проходять у велоспорті, пляжному волейболі, гімнастиці, настільному тенісі, веслуванні на байдарках та каное, легкій атлетиці, академічному веслуванні та тріатлоні. Загалом буде розіграно 177 комплектів медалей.

Україну на чемпіонаті Європи, який завершиться 21 серпня, представляє 161 спортсмен, а загалом на Євро виступають 4700 учасників.

На Євро-2018, який був дебютним, збірна України виграла 26 нагород та посіла восьме місце у медальному заліку.


Данило Слесь, ZN.ua





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