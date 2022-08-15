Помер один із найкращих гандбольних тренерів України

У Києві у віці 77 років помер один із найкращих гандбольних тренерів країни Леонід Євтушенко, про що повідомила Федерація гандболу України.

Під керівництвом спеціаліста жіноча збірна України здобула срібло чемпіонату Європи 2000 року – це єдина медаль жіночої команди за всю історію виступів на континентальних першостях.

Також Євтушенко приводив юніорську збірну України до золота Євро-1994 та срібла Євро-1996. Крім того, тренер очолював запорізький "Мотор", який став володарем Кубка Кубків-2001.

В останні роки Леонід Євтушенко працював тренером жіночих команд у Броварському вищому училищі фізкультури.