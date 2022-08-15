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2022-08-15
Помер один із найкращих гандбольних тренерів України
Леонід Євтушенко є творцем низки міжнародних перемог на чолі національних збірних, інформує
У Києві у віці 77 років помер один із найкращих гандбольних тренерів країни Леонід Євтушенко, про що
Під керівництвом спеціаліста жіноча збірна України здобула срібло чемпіонату Європи 2000 року – це єдина медаль жіночої команди за всю історію виступів на континентальних першостях.
Також Євтушенко приводив юніорську збірну України до золота Євро-1994 та срібла Євро-1996. Крім того, тренер очолював запорізький "Мотор", який став володарем Кубка Кубків-2001.
В останні роки Леонід Євтушенко працював тренером жіночих команд у Броварському вищому училищі фізкультури.
Данило Слесь, ZN.ua