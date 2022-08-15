Помер один із найкращих гандбольних тренерів України

Леонід Євтушенко є творцем низки міжнародних перемог на чолі національних збірних, інформує ZN.ua.

Помер один із найкращих гандбольних тренерів України
Євтушенко був успішним тренером жіночих команд
© УАФ

У Києві у віці 77 років помер один із найкращих гандбольних тренерів країни Леонід Євтушенко, про що повідомила Федерація гандболу України.

Під керівництвом спеціаліста жіноча збірна України здобула срібло чемпіонату Європи 2000 року – це єдина медаль жіночої команди за всю історію виступів на континентальних першостях.

Також Євтушенко приводив юніорську збірну України до золота Євро-1994 та срібла Євро-1996. Крім того, тренер очолював запорізький "Мотор", який став володарем Кубка Кубків-2001.

В останні роки Леонід Євтушенко працював тренером жіночих команд у Броварському вищому училищі фізкультури.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спортуУкраїна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Українець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінніУкраїнець Болдирєв виграв золото мультиспортивного чемпіонату Європи у скелелазінні
У бою з російськими окупантами загинув український боксерУ бою з російськими окупантами загинув український боксер
Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у ТуреччиніЕксфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у Туреччині
Блок рекламы


Похожие новости
Ексфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у ТуреччиніЕксфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у Туреччині
Помер відомий футболіст "Динамо"Помер відомий футболіст "Динамо"
Один із найкращих футбольних функціонерів України змінив клубОдин із найкращих футбольних функціонерів України змінив клуб
Лідер збірної України Малиновський може залишити "Аталанту" – ЗМІЛідер збірної України Малиновський може залишити "Аталанту" – ЗМІ
US Open проведе кампанію на підтримку УкраїниUS Open проведе кампанію на підтримку України
Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022
Матчі збірної України у Лізі націй транслюватимуть безкоштовноМатчі збірної України у Лізі націй транслюватимуть безкоштовно
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Последние новости
Подгружаем последние новости