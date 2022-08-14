Ексфутболіст "Динамо" та збірної України знайшов собі новий клуб у Туреччині

Артем Кравець виступатиме у другому за силою дивізіоні країни, інформує ZN.ua.

Ексфутболіст
Кравець продовжить виступати у Туреччині

Колишній нападник київського "Динамо" та збірної України Артем Кравець перейшов до турецького "Сакар'яспору".

Український футболіст уклав контракт на один рік і виступатиме з командою у другому за силою дивізіоні чемпіонату Туреччини.

33-річний Кравець перебував у статусі вільного агента, тож дістався "Сакар'яспору" безкоштовно.

Son olarak Konyaspor formas? giyen futbolcu Artem Kravets ile 1 y?ll?k s?zle?me s?zle?me imzalad?k.

Ho? geldin Kravets! #DelilerinTak?m pic.twitter.com/h9nZ0lu1Cd

— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 14, 2022

Минулим клубом Артема Кравця був турецький "Коньяспор", який він залишив у лютому. За команду він провів 31 матч та забив 9 голів. Також у минулому форвард виступав у Туреччині за "Кайсеріспор".

В Україні більшу частину кар'єри Кравець провів у складі київського "Динамо". Також на його рахунку 23 матчі та 8 голів за збірну України.


Данило Слесь, ZN.ua





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