Україна здобула перше золото мультиспортивного чемпіонату Європи у Мюнхені

Збірна України здобула першу золоту медаль мультиспортивного чемпіонату Європи-2022 у Мюнхені (Німеччина).

Нагороду Україні принесли Світлана Богуславська та Ярослав Коюда у класі PR2 серед змішаних парних двійок у паравеслуванні.

Українці показали час 8:53.72, а до топ-3 увійшли збірні Франції (8:57.95) та Польщі (9:02.88).

На мультиспортивному Євро-2022 змагання проходять у велоспорті, пляжному волейболі, гімнастиці, настільному тенісі, веслуванні на байдарках та каное, легкій атлетиці, академічному веслуванні та тріатлоні. Загалом буде розіграно 177 комплектів медалей.

Україну на чемпіонаті Європи, що завершиться 21 серпня, представляє 161 спортсмен, а загалом на Євро виступають 4700 учасників.

На Євро-2018, який був дебютним, збірна України виграла 26 нагород та посіла восьме місце у медальному заліку.