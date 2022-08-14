Воротар забив гол і став героєм матчу чемпіонату Англії

Сені Дьєнг допоміг своїй команді здобути нічию.

Воротар забив гол і став героєм матчу чемпіонату Англії
Дьєнг приніс КПР нічию
© Sky Sports

Воротар "Квінз Парк Рейнджерс" Сені Дьєнг став героєм матчу англійського Чемпіоншипу проти "Сандерленда".

Наприкінці поєдинку "Сандерленд" вів з рахунком 2:0, але КПР вдалося скоротити відставання в рахунку. Вже в доданий час голіпер КПР Сені Дьєнг підключився до розіграшу кутового і зрештою завдав результативного удару головою, що дозволило його команді здобути нічию з рахунком 2:2.

Дьєнг став першим воротарем в історії клубу, якому вдалося забити гол.


Данило Слесь, ZN.ua





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