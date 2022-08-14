Українська синхроністка Фєдіна виграла четверте золото чемпіонату Європи-2022 у Римі

Українська синхроністка Марта Фєдіна виграла четверту золоту медаль на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що проходить у Римі (Італія).

Фєдіна успішно виступила у довільному соло. За свій виступ вона набрала 94,6333 бали та впевнено обійшла всіх суперниць.

Артистичне плавання. Довільне соло

1. Марта Фєдіна (Україна) – 94,6333 бали

2. Лінда Черруті (Італія) – 92,1000

3. Васілікі Александрі (Австрія) - 91,8333

Для 20-річної Марти Фєдіної це вже четверте золото на чемпіонаті Європи у Римі та восьме у кар'єрі.

Синхронне плавання – водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання в артистичне плавання.