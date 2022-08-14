Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"
Команда зуміла здобути перемогу у стартовому турі.
"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського стартувала з перемоги у новому сезоні чемпіонату Італії.
Команда українця в гостях зустрічалася із "Сампдорією" і здобула перемогу з рахунком 2:0.
Малиновський вийшов на заміну на 84-й хвилині, а вже у доданий час асистував Адемолі Лукману, який встановив остаточний рахунок.
Malinovskyi's drive on break teeing up Lookman with assist for winger's first Atalanta goal ??- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk)
Look at Malinovskyi though seemed desperate to have it back to score himself
The last hurrah for the Ukrainian in Blue & Black? ?
0-2 FT
pic.twitter.com/xBXCw5ju4f August 13, 2022
Минулого сезону Руслан Малиновський провів за "Аталанту" 41 матч, забив 10 голів та зробив 7 асистів у всіх турнірах. Хавбек виступає за клуб із 2019 року після трансферу з бельгійського "Генка".