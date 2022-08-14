Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"

Команда зуміла здобути перемогу у стартовому турі.

Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за
Малиновський допоміг "Аталанті" перемогти
© Atalanta B.C

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського стартувала з перемоги у новому сезоні чемпіонату Італії.

Команда українця в гостях зустрічалася із "Сампдорією" і здобула перемогу з рахунком 2:0.

Малиновський вийшов на заміну на 84-й хвилині, а вже у доданий час асистував Адемолі Лукману, який встановив остаточний рахунок.

Malinovskyi's drive on break teeing up Lookman with assist for winger's first Atalanta goal ??

Look at Malinovskyi though seemed desperate to have it back to score himself

The last hurrah for the Ukrainian in Blue & Black? ?

0-2 FT pic.twitter.com/xBXCw5ju4f

- Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) August 13, 2022

Минулого сезону Руслан Малиновський провів за "Аталанту" 41 матч, забив 10 голів та зробив 7 асистів у всіх турнірах. Хавбек виступає за клуб із 2019 року після трансферу з бельгійського "Генка".


Данило Слесь, ZN.ua





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