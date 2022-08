Українець Малиновський відзначився гольовим пасом у першому матчі нового сезону за "Аталанту"

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського стартувала з перемоги у новому сезоні чемпіонату Італії.

Команда українця в гостях зустрічалася із "Сампдорією" і здобула перемогу з рахунком 2:0.

Малиновський вийшов на заміну на 84-й хвилині, а вже у доданий час асистував Адемолі Лукману, який встановив остаточний рахунок.