Українська велогонниця виграла срібло чемпіонату Європи

Українці трохи забракло до чемпіонства.

Українська велогонниця виграла срібло чемпіонату Європи
Старікова виграла срібло у хіті на 500 м
© НОК України

Українська велосипедистка Олена Старікова виграла срібло чемпіонату Європи

Українка стала другою у хіті на дистанції 500 метрів на мультиспортивній континентальній першості.

Старікова здолала дистанцію за 33.043 секунди, цього вистачило для того, щоб стати другою. Українка поступилася німкені Еммі Гінце, але випередила Міріам Вече з Італії.

Для 26-річної Старикової це друга срібна нагорода у цій дисципліні, першу вона виборола у 2019 році.

Нагадаємо, що на минулій Олімпіаді-2022 у Токіо українка посіла четверте місце у кейріні, але при цьому виборола срібну медаль у спринті.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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