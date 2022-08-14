Помер відомий футболіст "Динамо"

Перестало битися серце колишнього футболіста київського клубу, інформує ZN.ua.

Помер відомий футболіст
З 1979 року він працював дитячим тренером у "Динамо"
© ФК Динамо

На 75 році життя помер колишній футболіст "Динамо" В'ячеслав Семенов.

"З почуттям глибокої скорботи зустрів сумну звістку про смерть В'ячеслава Михайловича Семенова. Пішов з життя вихованець школи київського "Динамо", колишній гравець нашого клубу, який отримав визнання та популярність у складі іншого представника українського футболу – луганської "Зорі".

Неоціненну користь для рідного київського "Динамо" В'ячеслав Михайлович приніс як дитячий тренер, кілька десятиліть допомагаючи розвиватися та робити свої перші кроки у грі мільйонів юним талантам динамівської футбольної школи", - йдеться у заяві президента "Динамо" Ігоря Суркіса.

Нагадаємо, Семенов був вихованцем "Динамо" і завоював з ним чемпіонські медалі у 1967 та 1968 роках. З 1969 по 1972 півзахисник грав за "Зорю", з якою виграв чемпіонський титул СРСР у 1972 році.

На Олімпійських іграх у Мюнхені-1972 він отримав бронзову нагороду для СРСР.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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