Усик – Джошуа 2: на коні реваншу буде чемпіонський пояс, яким володів Ф'юрі

На кону реваншу українського чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) та британського боксера Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) з'явиться новий титул.

Переможець бою завоює пояс чемпіона світу у надважкому дивізіоні за версією авторитетного журналу The Ring, про що повідомив журналіст talkSPORT Майкл Бенсон.

Це звання досі належало британському боксеру Тайсону Ф'юрі, який також володів поясом WBC. Останній титул залишиться вакантним, якщо Ф'юрі не вирішить знову відновити кар'єру.

Таким чином, на кону реваншу Усик – Джошуа будуть одразу п'ять титулів чемпіона світу. Це пояси WBA Super, IBF, WBO, IBO та The Ring. Бій відбудеться 20 серпня у місті Джидда (Саудівська Аравія).

Нагадаємо, перший бій боксери провели 25 вересня минулого року і Олександр Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. Усі чемпіонські пояси Джошуа перейшли до українця.