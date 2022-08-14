Україна виборола чергове золото чемпіонату Європи з водних видів спорту

Українські синхроністки виграли золото чемпіонату Європи з водних видів спорту у довільній програмі дуетів.

Фінальний виступ сестер Марини та Владислави Олексієвих судді оцінили у 94.7333 бали, що дозволило їм стати чемпіонками Європи.

Срібло турніру вибороли спортсменки зі збірної Австрії, а бронза дісталася італійкам.

Зазначимо, що це золото стало четвертим для українок на турнірі у Римі.

До цього збірна України здобула золото в артистичному плаванні у технічній програмі груп, Марта Федіна виграла золоту нагороду у технічній соло-програмі, а українська команда здобула перемогу у хайлайті.

Синхронне плавання - водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне плавання з метою підвищення популярності цього виду спорту.