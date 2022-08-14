Усик завершив підготовку до реваншу проти Джошуа

Боксери проведуть другий поєдинок.

Усик завершив підготовку до реваншу проти Джошуа
Бій відбудеться за тиждень
© Boxingscene

Український чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) оголосив про завершення підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

"Основний етап підготовки завершено. До зустрічі в Джідді 20 серпня!", – підписав фото зі своїми спаринг-партнерами у Instagram Олександр.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Усик повернувся в Україну і вступив у територіальну оборону після початку військового вторгнення Росії. Пізніше стало відомо, що чемпіон світу покинув країну для підготовки до реваншу проти британця.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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