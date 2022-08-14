Мессі вперше за 17 років не номінований на "Золотий м'яч"

Зірковий футболіст ПСЖ Ліонель Мессі вперше за 17 років не номіновано на "Золотий м'яч".

Французький журнал France Football назвав список з 30 претендентів на "Золотий м'яч", в якому не має 35-річного легендарного гравця.

Повний список: Тібо Куртуа ("Реал", Бельгія), Рафаел Леау ("Мілан", Португалія), Крістофер Нкунку ("Лейпциг", Франція) Мохамед Салах ("Ліверпуль", Єгипет), Йозуа Кімміх ("Баварія", Німеччина ), Трент Александер-Арнолд ("Ліверпуль", Англія), Вінісіус Жуніор ("Реал", Бразилія), Бернарду Сілва ("Манчестер Сіті", Португалія), Луїс Діас ("Ліверпуль", Колумбія), Роберт Левандовськи ("Барселона", Польща), Ріяд Марез ("Манчестер Сіті", Алжир), Каземіро ("Реал", Бразилія), Сон Хин Мін ("Тоттенхем", Південна Корея), Фабіньо ("Ліверпуль", Бразилія), Карім Бензема ("Реал", Франція), Філіп Фоден ("Манчестер Сіті", Англія), Харрі Кейн ("Тоттенхем", Англія), Садіо Мане ("Баварія", Сенегал), Дарвін Нуньєс ("Ліверпуль", Уругвай), Майк Меньян ( "Мілан", Франція), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія), Себастьян Аллер ("Боруссія" Дортмунд, Кот-д'Івуар), Лука Модріч ("Реал", Хорватія), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед" ", Португалія), Антоніо Рюдігер ("Реал", Німеччина), Жоау Канселу ("Манчестер Сіті", П ортугалія), Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті", Норвегія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль", Нідерланди), Душан Влахович ("Ювентус", Сербія).

Зазначимо, що Мессі є семиразовим володарем цього призу, що є світовим рекордом.

Минулий сезон став дебютним для Мессі у складі ПСЖ. За французький клуб він взяв участь у 36 зустрічах усіх турнірів минулого сезону, у яких відзначився 14 голами та 16 результативними передачами.