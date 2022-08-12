Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту

І знову в артистичному плаванні.

Україна виграла друге золото на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Золото здобула Федіна
© Суспільне UA

У Римі триває чемпіонат Європи з водних видів спорту, на якому Україна виборола вже друге золото.

Сьогодні, 12 серпня, українка Марта Федіна виграла золоту нагороду у технічній соло-програмі артистичного плавання, показавши результат 92,6394.

Українська спортсменка зуміла випередити Лінду Черруті (Італія) та Василіку Олександрі (Австрія).

Для Федіної це 11-та в кар'єрі медаль континентальної першості і вже сьоме золото.

Нагадаємо, вчора, 11 серпня, збірна України здобула золото в артистичному плаванні у технічній програмі груп.

Синхронне плавання - водний вид спорту, пов'язаний із виконанням у воді різних фігур під музику. У 2017 році Міжнародна федерація плавання перейменувала синхронне плавання на артистичне плавання з метою підвищення популярності цього виду спорту.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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