Один із найкращих футбольних функціонерів України змінив клуб

Євген Красніков оголосив про те, що залишає посаду віце-президента "Металіста" і переходить у "Дніпро-1".

"Шановні вболівальники та друзі! Пройшло 17 років з того моменту, як я став спортивним директором "Металіста". З першого дня своєї роботи я відчув вашу неймовірну підтримку, про яку навіть неможливо мріяти. Ваше ставлення надихало мене на великі звершення. 24 години на добу я думав тільки про "Металіст", я працював днями, місяцями, роками і ніколи не втомлювався, а навпаки отримував неймовірне задоволення і завжди дякував Богові, що він дав мені шанс працювати в рідному місті та рідному клубі.

Життя диктує свої умови, і сьогодні я прийняв пропозицію "Дніпра-1". Мені непросто далося це рішення, але зваживши всі за і проти, порадившись із президентом клубу, я зрозумів, що це єдиний шанс зберегти "Металіст". З сьогоднішнього дня я спортивний директор "Дніпра-1". "Металісту" хочу побажати великих успіхів та гучних перемог. Цей клуб назавжди залишиться у моєму серці", - наводить слова Краснікова офіційний сайт харківського клубу.

Євген Красніков є одним із найкращих футбольних функціонерів України. На його рахунку трансфери багатьох латиноамериканських футболістів до "Металіста", які надалі стали зірками УПЛ. Також Красніков встиг попрацювати у київському "Динамо".