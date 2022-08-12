Стало відомо, чому Усик під час війни погодився на реванш з Джошуа

До бою лишилося зовсім нічого.

Стало відомо, чому Усик під час війни погодився на реванш з Джошуа
Другий бій пройде вже 20 серпня
© Boxingscene

Промоутер Олександра Усика (19-0, 13 КО) Олександр Красюк повідомив про те, що змусило боксера під час війни в Україні погодитись на реванш проти Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

“Останньою краплею, здається, було, коли він у Львові приїхав до шпиталю. Всі хлопці з важкими пораненнями зібралися і всі як один сказали, що "нам потрібна твоя перемога, йди і змагайся. Говори зі світом, демонструй те, що ти маєш демонструвати. Нехай звучить гімн, нехай майорить прапор". Це було останньою краплею, після якої Усик зателефонував і вже прийняв рішення розпочати організаційну роботу", - наводить слова Красюка sport.24tv.ua.

Нагадаємо, 25 вересня минулого року Усик переміг Джошуа одноголосним рішенням суддів і відібрав у британця усі його титули.

Другий поєдинок офіційно відбудеться 20 серпня у місті Джідда (Саудівська Аравія).


Олексій Леонічев, ZN.ua





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