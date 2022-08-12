Головний український талант "Шахтаря" розповів, чому вирішив залишитись у донецькому клубі

На футболіста претендували європейські команди.

Головний український талант
Після відходу легіонерів Мудрик став одним із лідерів "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик розповів, чому залишився у донецькому клубі.

"Були реальні пропозиції від "Байєра", "Ювентуса" та "Брентфорда". Але ми сіли з керівництвом клубу, поспілкувалися та вирішили, що зараз буде краще, щоб я залишився. Не люблю загадувати заздалегідь, бо ніколи не знаєш, як складеться. Майбутнє... Сам час покаже, коли потрібно йти. Футболіст не повинен виходити на поле з думками, які наслідки будуть від його помилок і яка відповідальність на ньому. Якщо виходиш з цими думками, то буде дуже важко грати.

Можливо, стратегія клубу десь зміниться і буде ставка на своїх вихованців – їм даватимуть грати, вселятимуть упевненість, щоб вони прогресували та показували результат, а потім продавати. Спочатку вкладаєш сили та терпіння, а потім можна заробити мільйони з їх продажу, - сказав Мудрик у коментарі Tribuna.com.

Нагадаємо, контракт Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Минулого сезону 21-річний футболіст провів за команду 19 матчів, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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