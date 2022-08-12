9-річний український каратист виграв чемпіонат світу, тренуючись онлайн із окупованого Бердянська

9-річний українець Давид Іванов став чемпіоном світу з карате за версією FSKA.

Як повідомляє сторінка в Twitter Sho_Tam , родина Іванова до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жила у Бердянську.

Після окупації міста росіянами маленький спортсмен зумів виїхати за кордон, а його тренер був змушений залишитися в окупованому місті.

Таким чином, готуватися до чемпіонату світу Давид був змушений онлайн, що не завадило йому посісти перше місце, а на нагородженні підняти український прапор.

Нагадаємо, що 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

28 лютого стало відомо про те, що російські війська окупували Бердянськ у Запорізькій області.