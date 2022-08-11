У бою з російськими окупантами загинув український боксер

Володимиру Торогою було 28 років.

У бою з російськими окупантами загинув український боксер
Торогой воював у Донецькій області

Український боксер Володимир Торогой загинув у бою із російськими окупантами.

Про це повідомила Федерація боксу України у Facebook.

"З великою скорботою повідомляємо, що у війні з російськими загарбниками загинув боксер із Чернівців Володимир Торогой... Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять", – сказано у повідомленні.

Відомо, що 28-річний спортсмен був командиром окремої бригади спеціального призначення. Він знаходився в одній із гарячих точок Донецької області.

Це вже не перша втрата в українському боксі з початку повномасштабного військового вторгнення Росії. У квітні стало відомо, що на війні з окупантами загинув триразовий чемпіон Чернігівської області та призер українських та міжнародних змагань Юрій Ворона.


Данило Слесь, ZN.ua





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