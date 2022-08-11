US Open проведе кампанію на підтримку України

Тенісний турнір US Open проведе благодійну кампанію для того, аби розповісти всьому світові про війну в Україні та зібрати кошти для гуманітарної допомоги постраждалим від російської агресії. Про це повідомила Асоціація тенісу США (USTA).

Мета кампанії — зібрати 2 мільйони доларів на допомогу Україні.

Акція стартує у День Незалежності України, 24 серпня, показовим матчем на стадіоні Луї Армстронга в Нью-Йорку, серед хедлайнерів якого будуть 22-разовий переможець турнірів Великого шолома Рафа Надаль, перша ракетка світу Іга Святек і легенда світового тенісу Джон Макінрой.

Всі зібрані від продажу квитків кошти підуть на допомогу Україні.

«Це життєво важлива справа, і я пишаюся тим, як наш спорт об’єднався, щоб простягнути руку нашим друзям в Україні», — заявив голова та президент USTA Майк Макналті.