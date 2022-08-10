Українець Яремчук відзначився гольовою передачею за "Бенфіку" у Лізі чемпіонів

Футболіст допоміг своїй команді пройти далі.

Українець Яремчук відзначився гольовою передачею за
Яремчук розпочав поєдинок у запасі
© twitter.com/SLBenfica

Український форвард "Бенфіки" Роман Яремчук віддав гольову передачу у матчі з "Мідтьюлландом" (3:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Він вийшов на заміну одразу після перерви, а на 88-й хвилині допоміг Діогу Гонсалвешу встановити остаточний рахунок у матчі.

Це перша результативна дія Яремчука у новому сезоні. Він зіграв 3-й матч, у всіх виходив на зміну. У раунді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів "Бенфіка" зустрінеться із київським "Динамо".

Нагадаємо, Роман Яремчук перейшов до "Бенфіки" з бельгійського "Гента" після завершення Євро-2020. Минулого сезону чемпіонату Португалії 26-річний футболіст провів 23 матчі, забив 6 голів та віддав 3 передачі.


Олексій Леонічев, ZN.ua





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