"Динамо" провело неймовірно складний матч – Луческу

Кияни пройшли австрійський клуб у ЛЧ.

"Динамо" перемогло на виїзді
© ФК Динамо

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу прокоментував вихід своєї команди до раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми провели неймовірно складний матч проти дуже хорошої команди. Якщо перед поєдинком із "Фенербахче" я був спокійний і впевнений, що ми можемо перемогти, то сьогодні все було інакше. Я знав, що ми зустрічаємося з дуже потужною командою, добре підготовленою фізично, з молодими, переповненими ентузіазмом гравцями. "Штурм" знає, як грати у кваліфікації, і був дуже мотивованим.

У такій ситуації ми мали не дозволити супернику контролювати гру та володіти позиційною перевагою. Натомість хотіли змусити їх багато рухатися без м'яча. Як ми побачили, в останні 30 хвилин гравці "Штурму" вже не могли продовжувати грати у свою гру. Що стосується Вівчаренка, то він дуже добре зіграв в атаці і як наслідок - зумів забити. Я припускав, що поява на полі Вівчаренка та Караваєва змінить гру, адже це футболісти більш атакуючого плану", - повідомив Луческу.

Нагадаємо, кияни здолали у двоматчевому протистоянні третього раунду відбору австрійський "Штурм" (1:0, 2:1).

У раунді плей-офф кваліфікації команда Луческу зіграє проти португальської "Бенфіки".


Олексій Леонічев, ZN.ua





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