"Крим – це Україна": відомий український тенісист прокоментував вибухи на аеродромі в Новофедорівці.

Український тенісист Олександр Долгополов прокоментував вибухи на аеродромі у кримській Новофедорівці.

"Бо Крим - це Україна. База військово-повітряних сил трохи демілітаризована", - написав Долгополов у своєму Twitter .

Нагадаємо, що вчора на аеродромі "Сакі" в Новофедорівці пролунала серія вибухів, внаслідок чого було зруйновано військову техніку ворога та його склади з боєприпасами. Західні експерти повідомили, що ЗСУ завдали ударів по скупченню загарбників, ймовірно, зі зброї українського виробництва.

Вибух на військовому аеродромі поблизу Новофедорівки російське Міноборони пояснило як "детонацію кількох авіаційних боєприпасів", не назвавши причини. У Міноборони України у свою чергу також відхрестилися від удару по летовищу і лише підкололи росіян за їхні постійні "самодетонації" та "диверсії".