"Динамо" повторно обіграло "Штурм" і вийшло до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

У вівторок, 9 серпня, київське "Динамо" провело матч-відповідь у гостях проти австрійського "Штурму" в рамках третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Перша гра у Польщі завершилася перемогою "Динамо" з рахунком 1:0, тож кияни мали мінімальну перевагу на виїзді.

У першому таймі "Штурм" діяв гостро в атаці, тож Бущан неодноразово рятував киян у воротах. Тільки одного разу австрійці досягли свого – на 27-й хвилині з передачею помилився Бєсєдін, після чого Хойлунн відгукнувся на пас Прасса і переграв голкіпера киян.

"Динамо" також створило низку небезпечних моментів, але практично всім ударам української команди не вистачало точності.

Після перерви ситуація на полі кардинально не змінилася. Бущан кілька разів рятував свої ворота після ударів суперника, а "Динамо" загалом частіше володіло м'ячем, але на завершальній стадії виглядало не найкращим чином. Тільки в доданий час динамівці могли зрівняти рахунок, коли Гармаш після подачі з кутового пробив головою в поперечину воріт.

У результаті поєдинок перейшов до екстратаймів, де відбулася розв'язка. На 97-й хвилині Вівчаренко отримав м'яч у штрафному майданчику "Штурма" після класного закидання від Циганкова і розстріляв ворота австрійців – 1:1. Ще до кінця першого додаткового тайму "Штурм" залишився у меншості через вилучення Саркарії, а "Динамо" зрештою зуміло здобути перемогу. На 112-й хвилині Буяльський віддав пас у штрафному майданчику суперника на Циганкова, а лідер киян завдав прицільного удару низом і приніс киянам перемогу.

"Штурм" – "Динамо" – 1:2 (перший матч – 0:1)

Голи: Хойлунн, 27 – Вівчаренко, 97, Циганков, 112

"Динамо" вийшло до плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зустрінеться з португальською "Бенфікою", за яку виступає форвард збірної України Роман Яремчук. Переможець пари вийде до групового етапу ЛЧ, а той, хто програв, вирушить до групового етапу Ліги Європи.