"Шахтар" відхилив усі пропозиції щодо трансферу лідера команди

Донецький клуб хоче отримати більше грошей за Михайла Мудрика, інформує ZN.ua.

Мудрик є лідером "Шахтаря"
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" відповів відмовою на всі пропозиції, які надійшли щодо можливого трансферу лідера команди Михайла Мудрика.

Про це повідомив представник футболіста збірної України Олексій Альохін у коментарі Sport Arena.

"Отримавши, на мій погляд, кілька солідних фінансових пропозицій як для клубу, так і для гравця і з огляду на те, що відбувається в нашій країні, ми з гравцем сподівалися, що "Шахтар" прийме одну з них. Але зараз "Шахтар" відхилив усі пропозиції. У клубі хочуть отримати більшу компенсацію", - заявив Альохін.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація щодо можливого переходу вінгера "гірників" у німецький "Баєр", англійський "Брентфорд" та французьку "Ніццу".

Контракт Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Минулого сезону 21-річний футболіст провів за команду 19 матчів, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федераціїРосіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Блок рекламы


Похожие новости
Відомий український футболіст поїхав грати в рф: стадіон його колишньої команди розбомбили росіяниВідомий український футболіст поїхав грати в рф: стадіон його колишньої команди розбомбили росіяни
У зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферуУ зіркового новачка німецького топ-клубу знайшли онкологію після трансферу
Футболіст клубу УПЛ розповів про перерване тренування своєї команди через вибухи у містіФутболіст клубу УПЛ розповів про перерване тренування своєї команди через вибухи у місті
"Не цікавився політикою": польський клуб вигнав російського футболіста з команди"Не цікавився політикою": польський клуб вигнав російського футболіста з команди
Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"Зінченко дав перший коментар після трансферу до "Арсеналу"
Німецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з БілорусіНімецький клуб закликав УЄФА усунути від єврокубків команди з Білорусі
Єдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до командиЄдиний легіонер "Шахтаря" приєднався до команди
Спортивний арбітражний суд відхилив усі футбольні апеляції Росії про відстороненняСпортивний арбітражний суд відхилив усі футбольні апеляції Росії про відсторонення
У МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у ФранціїУ МОК засумнівалися щодо участі Росії на Олімпіаді-2024 у Франції
Іспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІІспанський топ-клуб зробив пропозицію щодо футболіста "Динамо" та збірної України - ЗМІ
Последние новости
Подгружаем последние новости