"Шахтар" відхилив усі пропозиції щодо трансферу лідера команди

Донецький "Шахтар" відповів відмовою на всі пропозиції, які надійшли щодо можливого трансферу лідера команди Михайла Мудрика.

Про це повідомив представник футболіста збірної України Олексій Альохін у коментарі Sport Arena .

"Отримавши, на мій погляд, кілька солідних фінансових пропозицій як для клубу, так і для гравця і з огляду на те, що відбувається в нашій країні, ми з гравцем сподівалися, що "Шахтар" прийме одну з них. Але зараз "Шахтар" відхилив усі пропозиції. У клубі хочуть отримати більшу компенсацію", - заявив Альохін.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація щодо можливого переходу вінгера "гірників" у німецький "Баєр", англійський "Брентфорд" та французьку "Ніццу".

Контракт Мудрика із "Шахтарем" розрахований до 2026 року. Минулого сезону 21-річний футболіст провів за команду 19 матчів, забив два голи та віддав дев'ять результативних передач.