Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022

Жіноча збірна України здобула перемогу на шаховій Олімпіаді-2022, яка пройшла в індійському Ченнаї.

Українську команду представляли Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Юлія Осьмак.

У заключному 11-му турі українки здобули вирішальну перемогу над командою Польщі з рахунком 3:1. Переможні партії оформили Марія Музичук та Анна Ушеніна, а нічийні – Анна Музичук та Наталія Букса.

Лідер турніру Індія в останньому турі сенсаційно програла США (1:3), що дозволило Україні посісти перше місце та виграти титул. У турнірній таблиці збірні України та Грузії набрали по 18 очок, але за додатковими показниками лідерство залишилося за українками.

Варто зазначити, що на Олімпіаді виступали 162 жіночі збірні. Для України це друге золото Ігор в історії після тріумфу 2006 року у Турині.