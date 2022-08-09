Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022

Українки здобули перемогу на турнірі в Індії.

Жіноча збірна України виграла шахову Олімпіаду-2022
Україна посіла перше місце в Індії

Жіноча збірна України здобула перемогу на шаховій Олімпіаді-2022, яка пройшла в індійському Ченнаї.

Українську команду представляли Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Юлія Осьмак.

У заключному 11-му турі українки здобули вирішальну перемогу над командою Польщі з рахунком 3:1. Переможні партії оформили Марія Музичук та Анна Ушеніна, а нічийні – Анна Музичук та Наталія Букса.

Лідер турніру Індія в останньому турі сенсаційно програла США (1:3), що дозволило Україні посісти перше місце та виграти титул. У турнірній таблиці збірні України та Грузії набрали по 18 очок, але за додатковими показниками лідерство залишилося за українками.

Варто зазначити, що на Олімпіаді виступали 162 жіночі збірні. Для України це друге золото Ігор в історії після тріумфу 2006 року у Турині.

Спочатку Олімпіада-2022 мала пройти в російському Ханти-Мансійську, але через повномасштабне вторгнення РФ в Україну турнір було перенесено до Індії.


Данило Слесь, ZN.ua





Интересные новости
Росіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федераціїРосіянина Дворковича переобрали на пост президента Міжнародної шахової федерації
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Григорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналамГригорій Козловський закликав клуби УПЛ безкоштовно віддати права на трансляції національним каналам
ДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛДСНС попросила не анонсувати про початок та місце проведення матчів УПЛ
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Блок рекламы


Похожие новости
Матчі збірної України у Лізі націй транслюватимуть безкоштовноМатчі збірної України у Лізі націй транслюватимуть безкоштовно
Збірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдоЗбірна України виграла медальний залік Кубка Європи з дзюдо
Українка Лузан виграла друге золото чемпіонату світу-2022 з веслуванняУкраїнка Лузан виграла друге золото чемпіонату світу-2022 з веслування
Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"Футболіст збірної України залишив клуб російського тренера та перейшов до "Шахтаря"
Італійський клуб продовжив оренду футболіста збірної УкраїниІталійський клуб продовжив оренду футболіста збірної України
Збірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусівЗбірна України пропустить молодіжний чемпіонат світу з тайського боксу через допуск росіян та білорусів
Відомий баскетболіст під час війни повернувся до України з ЄвропиВідомий баскетболіст під час війни повернувся до України з Європи
Ексфутболіст збірної України Зозуля залишив іспанський клубЕксфутболіст збірної України Зозуля залишив іспанський клуб
Футболіст збірної України заявив про бажання покинути клуб, який тренує росіянинФутболіст збірної України заявив про бажання покинути клуб, який тренує росіянин
Фінал судила українка: Англія виграла жіночий чемпіонат Європи з футболуФінал судила українка: Англія виграла жіночий чемпіонат Європи з футболу
Последние новости
Подгружаем последние новости