"Шахтар" став партнером платформи UNITED24 та виставив на продаж цифрову копію поля "Донбас Арени"

"Гірники" приєдналися до національної ініціативи зі збору коштів, інформує ZN.ua.

"Шахтар" збирає гроші для допомоги українським сім'ям
© ФК Шахтер

Донецький "Шахтар" став офіційним партнером ініційованої президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи UNITED24, про що повідомила прес-служба клубу.

"Гірники" запустили програму зі збору коштів серед міжнародної футбольної спільноти – Pitch In For Ukraine. Усі охочі можуть таким чином підтримати українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.

Учасників проекту клуб винагороджуватиме частинками цифрової версії поля стадіону "Донбас Арена" – PoP (Pixel of Pitch, або "піксель поля"). Усього таких частинок буде 154 тисячі – вони розподілятимуться на шість рівнів добровільних внесків, починаючи з 15 фунтів стерлінгів. На кожному PoP будуть ім'я вболівальника та унікальний номер з доступом до ексклюзивного контенту нового футбольного сезону.

Усі гроші, зібрані в рамках програми Pitch In For Ukraine, будуть спрямовані на підтримку українців через платформу UNITED24, а також фонди Shakhtar Social, Saving Lives та KSE. Продаж пікселів стартує 23 серпня.


Данило Слесь, ZN.ua





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