"Шахтар" став партнером платформи UNITED24 та виставив на продаж цифрову копію поля "Донбас Арени"
"Гірники" приєдналися до національної ініціативи зі збору коштів, інформує
Донецький "Шахтар" став офіційним партнером ініційованої президентом України Володимиром Зеленським фандрейзингової платформи UNITED24, про що
"Гірники" запустили програму зі збору коштів серед міжнародної футбольної спільноти – Pitch In For Ukraine. Усі охочі можуть таким чином підтримати українців, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії.
Учасників проекту клуб винагороджуватиме частинками цифрової версії поля стадіону "Донбас Арена" – PoP (Pixel of Pitch, або "піксель поля"). Усього таких частинок буде 154 тисячі – вони розподілятимуться на шість рівнів добровільних внесків, починаючи з 15 фунтів стерлінгів. На кожному PoP будуть ім'я вболівальника та унікальний номер з доступом до ексклюзивного контенту нового футбольного сезону.
Усі гроші, зібрані в рамках програми Pitch In For Ukraine, будуть спрямовані на підтримку українців через платформу UNITED24, а також фонди Shakhtar Social, Saving Lives та KSE. Продаж пікселів стартує 23 серпня.