Чемпіон світу Ф'юрі оголосив про поновлення кар'єри
Британський боксер розповів про свої плани.
Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) прийняв рішення відновити кар'єру.
Таку заяву британський боксер
Ф'юрі зазначив, що планує провести третій бій зі співвітчизником Дереком Чісорою, якого перемагав двічі у минулому:
"Я вирішив повернутися в бокс, тому що можу стати першим чемпіоном у суперважкій вазі в історії, який матиме дві трилогії – з Деонтеєм Вайлдером і Дереком Чісорою".
Також чемпіон повідомив, що його тренером тепер буде британський боксер Айзек Лоу, а не Шугар Хілл Стюард.
Свій минулий бій Ф'юрі провів проти Ділліана Вайта у квітні та здобув перемогу нокаутом у шостому раунді. Після цього поєдинку власник поясу WBC вирішив піти на пенсію.