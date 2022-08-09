Чемпіон світу Ф'юрі оголосив про поновлення кар'єри

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) прийняв рішення відновити кар'єру.

Таку заяву британський боксер розмістив на своїй сторінці у Twitter .

Ф'юрі зазначив, що планує провести третій бій зі співвітчизником Дереком Чісорою, якого перемагав двічі у минулому:

"Я вирішив повернутися в бокс, тому що можу стати першим чемпіоном у суперважкій вазі в історії, який матиме дві трилогії – з Деонтеєм Вайлдером і Дереком Чісорою".

Також чемпіон повідомив, що його тренером тепер буде британський боксер Айзек Лоу, а не Шугар Хілл Стюард.

Свій минулий бій Ф'юрі провів проти Ділліана Вайта у квітні та здобув перемогу нокаутом у шостому раунді. Після цього поєдинку власник поясу WBC вирішив піти на пенсію.